Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 455 eur/kzt 492.13

    rub/kzt 5.94 cny/kzt 66.11
Прогноз погоды
Астана+4+6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Елена Рыбакина сыграет за Казахстан в отборе на чемпионат мира

    15 Марта 2023, 16:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Опубликована игровая заявка национальной женской команды Казахстана на матчевую встречу квалификационного раунда командного чемпионата мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    Тренерский штаб сборной Казахстана во главе с Ярославой Шведовой выбрал следующих игроков: Елена Рыбакина (10-й номер одиночного рейтинга WTA), Юлия Путинцева (42-й номер одиночного рейтинга WTA), Анна Данилина (25-й номер парного рейтинга WTA), Гозаль Айнитдинова (333-й номер одиночного рейтинга WTA), Жанель Рустемова (973-й номер парного рейтинга WTA). Дополнительный игрок - Аружан Сагандыкова (968-й номер одиночного рейтинга WTA).

    Поединки пройдут 14-15 апреля в городе Астане на специально созданном грунтовом покрытии в Национальном теннисном центре.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Теннис Рыбакина Елена
    Новости по теме
    Новости по теме
    Жибек Куламбаева в парном разряде вышла в финал турнира в Анталье
    Никита Абдрахманов завоевал золотую медаль юношеского ЧМ
    Елена Рыбакина после рекордной победы сделала красивый жест в адрес Казахстана
    Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в финал турнира в Майами
    Популярное
    1 Кайрат Боранбаев выступил с последним словом в суде
    2 Землю в Алматы и миллиарды тенге конфискуют у Кайрата Боранбаева
    3 Экс-аким Кентау Рашид Аюпов находится в СИЗО в Астане
    4 Шторм ожидается в большинстве регионов страны
    5 КНБ задержал участников международного наркосиндиката
    Новости партнеров