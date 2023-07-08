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    Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023

    8 Июля 2023, 08:39

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - В субботу, 8 июля, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (3-е место в рейтинге WTA) сыграет с представительницей Великобритании Кэти Бултер (89-е место) в матче третьего круга Уимблдона-2023, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Матч Рыбакина — Бултер начнется в 22:00 по астанинскому времени.

    На Уимблдоне-2023 Елена Рыбакина уже победила Шелби Роджерс (49-е место) — 4:6, 6:1, 6:2 и Ализе Корне (74-е место) — 6:2, 7:6.

    Что касается выступлений Кэти Бултер, то она в первом круге обыграла австралийскую теннисистку Дарью Сэвилл (231-е место) — 7:6, 6:2, а во втором одержала победу над болгаркой Викторией Томовой (99-е место) — 6:0, 3:6, 6:3.

    Елена Рыбакина является действующей чемпионкой Уимблдона, и на этом турнире она защищает свой титул.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Теннис Рыбакина Елена
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