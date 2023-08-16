Елена Рыбакина сыграет решающий матч в Цинциннати

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (4-е место в рейтинге WTA) сыграет с латвийкой Еленой Остапенко (20-е место) во втором круге турнира в Цинциннати, США, и этот матч станет решающим в их противостоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Рыбакина и Остапенко играли друг с другом четыре раза и пока не выявили сильнейшую — 2:2. Однако стоит отметить, что два последних матча остались за казахстанкой, причем обе победы Рыбакина добыла в этом году: сначала на Australian Open — 6:2, 6:4, затем — на «Мастерсе» в Риме — 6:2, 6:4.

Что касается успехов Остапенко, то она побеждала в 2019 году в Линце — 7:5, 6:1 — и в 2021 году в Истборне — 6:4, 6:1. Таким образом, 16 августа в противостоянии Елены Рыбакиной и Елены Остапенко появится лидер.