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    Елена Рыбакина сыграет решающий матч в Цинциннати

    16 Августа 2023, 05:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (4-е место в рейтинге WTA) сыграет с латвийкой Еленой Остапенко (20-е место) во втором круге турнира в Цинциннати, США, и этот матч станет решающим в их противостоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Рыбакина и Остапенко играли друг с другом четыре раза и пока не выявили сильнейшую — 2:2. Однако стоит отметить, что два последних матча остались за казахстанкой, причем обе победы Рыбакина добыла в этом году: сначала на Australian Open — 6:2, 6:4, затем — на «Мастерсе» в Риме — 6:2, 6:4.

    Что касается успехов Остапенко, то она побеждала в 2019 году в Линце — 7:5, 6:1 — и в 2021 году в Истборне — 6:4, 6:1. Таким образом, 16 августа в противостоянии Елены Рыбакиной и Елены Остапенко появится лидер.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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