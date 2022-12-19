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    Елена Рыбакина сыграет на турнире в ОАЭ

    19 Декабря 2022, 14:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина примет участие в выставочном турнире World Tennis League (WTL), который состоится в Дубае (ОАЭ) с 19 по 24 декабря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    В турнире примут участие 18 теннисистов, разделенные на четыре команды - «Орлы», «Соколы», «Ястребы» и «Воздушные змеи». 23-летняя чемпионка «Уимблдона» из Казахстана будет играть за «Ястребов», а ее партнерами по команде будут Александр Зверев из ФРГ, австриец Доминик Тим и эстонка Анетт Контавейт.

    За «Орлов» сыграют австралиец Ник Кирьос, француженка Каролин Гарсия, индиец Рохан Бопанна, канадка Бьянка Андрееску и итальянец Андреас Сеппи. За «Соколов» – серб Новак Джокович, Арина Соболенко из Беларуси, болгарин Григор Димитров и испанка Паула Бадоса. За «Воздушных змеев» – канадец Феликс Оже-Альяссим, полька Ига Швентек, датчанин Хольгер Руне, Сания Мирза из Индии и канадка Эжени Бушар.

    Все группы сыграют друг с другом, а по итогам встреч две лучшие встретятся вновь, но уже в финале. Каждое противостояние между командами будет состоять из трех матчей - один мужской, один женский и финальный в парном смешанном разряде (миксте).

    Так, Рыбакина 20 декабря сыграет с пятой ракеткой мира Соболенко из Беларуси. 22 декабря Елена вместе со Зверевым сыграет против канадцев Оже-Альяссима и Бушар. 23 декабря казахстанка проведет второй одиночный матч - против четвертой ракетки мира француженки Гарсии.


    Фото: ktf.kz
    Спорт Теннис ОЭС Рыбакина Елена
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