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    Елена Рыбакина стала единогласным лидером WTA-тура по важному показателю

    19 Июля 2023, 13:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Twitter-аккаунт Relevant Tennis опубликовал статистику лидеров WTA-тура 2023 года по количеству подач навылет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Первое место занимает представительница Казахстана Елена Рыбакина, на счету которой 349 эйсов. За ней с 305 подачами навылет идет француженка Каролин Гарсия, замыкает тройку белорусская теннисистка Арина Соболенко (275). Следом расположились россиянки Вероника Кудерметова (206) и Людмила Самсонова (197).

    Отметим, что ранее Елена Рыбакина стала второй по количеству эйсов, выполненных на прошедшем Уимблдоне, уступив лишь Соболенко.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Спорт Теннис Рыбакина Елена спортсмены Казахстана
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