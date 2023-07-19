Елена Рыбакина стала единогласным лидером WTA-тура по важному показателю

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Twitter-аккаунт Relevant Tennis опубликовал статистику лидеров WTA-тура 2023 года по количеству подач навылет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Первое место занимает представительница Казахстана Елена Рыбакина, на счету которой 349 эйсов. За ней с 305 подачами навылет идет француженка Каролин Гарсия, замыкает тройку белорусская теннисистка Арина Соболенко (275). Следом расположились россиянки Вероника Кудерметова (206) и Людмила Самсонова (197).

Отметим, что ранее Елена Рыбакина стала второй по количеству эйсов, выполненных на прошедшем Уимблдоне, уступив лишь Соболенко.