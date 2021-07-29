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    Елена Рыбакина сразится за бронзовую медаль Олимпийских игр

    29 Июля 2021, 15:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На Олимпийских играх в Токио состоялся полуфинальный матч с участием казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    За выход в решающий раунд она билась против Белинды Бенчич из Швейцарии. Противостояние получилось довольно жарким и напряженным. Рыбакина в первом сете вела 5:2, но не смогла удержать преимущество. В итоге она уступила в тай-брейке - 6:7(2:7).

    Во втором сете казахстанка отыгралась - 6:4. Решающим стал третий сет, где Рыбакина не смогла реализовать свой потенциал. 6:3 и дальше проходит Бенчич.

    Елена, в свою очередь, выступит в матче за третье место.

    Ранее сообщалось, что в Токио вторым рейсом из Казахстана прибыли олимпийцы, у которых соревнования только начинаются. В составе делегации 44 человека, в том числе 24 атлета, тренеры, специалисты комплексно-научных групп.

    Фото: пресс-служба НОК Казахстана, Турар Казангапов

    Автор:

    Спорт Олимпиада Япония Теннис
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