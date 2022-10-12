РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:50, 12 Октябрь 2022 | GMT +6

    Елена Рыбакина снялась с турнира в Сан-Диего

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Чемпионка Уимблдона-2022, 26-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина снялась с турнира категории WTA-500 в Сан-Диего (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В матче первого круга она должна была сразиться с чемпионкой двух турниров «Большого шлема» испанкой Гарбинье Мугурусой. В сетке Рыбакину заменит представительница Китая Чжэн Циньвэнь.

    Призовой фонд турнира в Сан-Диего составил $ 757 900. Возглавила посев соревнований первая ракетка мира Ига Свентек из Польши.

    Ранее Рыбакина выступила на турнире категории WTA-500 в Остраве (Чехия). Елена дошла до полуфинала, где со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 4:6 проиграла будущей чемпионке чешке Барборе Крейчиковой.

    Рыбакина заявлена на последний в текущем сезоне турнир WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика).


    Фото: championat.com





    Теги:
    Рыбакина Елена Спорт Теннис для mail.ru
    Сейчас читают
    00:03, 01 Октябрь 2023
    Дожди ожидаются на востоке и в центре Казахстана 1 октября
    Сегодня, 23:23
    Жители ЖК «Аккент» вернулись в свои квартиры после пожара в Алматы
    Сегодня, 22:51
    Мать оставленного в чайхане младенца нашли в Актобе
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!