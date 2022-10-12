Елена Рыбакина снялась с турнира в Сан-Диего

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Чемпионка Уимблдона-2022, 26-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина снялась с турнира категории WTA-500 в Сан-Диего (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В матче первого круга она должна была сразиться с чемпионкой двух турниров «Большого шлема» испанкой Гарбинье Мугурусой. В сетке Рыбакину заменит представительница Китая Чжэн Циньвэнь.

Призовой фонд турнира в Сан-Диего составил $ 757 900. Возглавила посев соревнований первая ракетка мира Ига Свентек из Польши.

Ранее Рыбакина выступила на турнире категории WTA-500 в Остраве (Чехия). Елена дошла до полуфинала, где со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 4:6 проиграла будущей чемпионке чешке Барборе Крейчиковой.

Рыбакина заявлена на последний в текущем сезоне турнир WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика).



Фото: championat.com











