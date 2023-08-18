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    Елена Рыбакина снялась с турнира в Цинциннати

    18 Августа 2023, 09:56

    ЦИНЦИННАТИ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая четвертое место в мировом рейтинге, не смогла доиграть матч третьего круга на турнире в Цинциннати. Ее соперницей была 43-я ракетка мира итальянка Ясмин Паолини, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Vesti.kz.

    Первый сет остался за Рыбакиной - 6:4, по ходу второй партии при счете 2:5 Елена решила завершить борьбу. Казахстанку до сих пор беспокоит травма плеча.

    Теннисистки провели на корте 1 час и 16 минут, за это время Рыбакина сделала 4 эйса и допустила 1 двойную ошибку, тогда как Паолини выполнила 2 подачи навылет при 1 двойной ошибке.

    Таким образом Паолини вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с сильнейшим в паре Линда Носкова (Чехия, №50) - Коко Гауфф (США, №7).

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Спорт Теннис Рыбакина Елена
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