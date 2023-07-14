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    Елена Рыбакина сделала заявление после завершения выступления на Уимблдоне

    14 Июля 2023, 01:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана и победительница Уимблдона-2022 Елена Рыбакина в Instagram опубликовала сообщение после завершения выступления на Открытом чемпионате Великобритании-2023, передает МИА «Казинформ»

    «Всегда особенный Уимблдон! Спасибо всем за потрясающую атмосферу, поддержку и отличные воспоминания с прошлого года! Не могу дождаться, чтобы вернуться! Очень приятно читать ваши сообщения и комментарии!», — написала Елена Рыбакина в социальной сети.

    Как сообщалось, в четвертьфинале казахстанка потерпела поражение от представительницы Туниса Онс Жабер, которую она обыграла в финале прошлого года.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Теннис Рыбакина Елена
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