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    Елена Рыбакина сделала заявление после снятия с турнира перед Уимблдоном

    26 Июня 2023, 19:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина высказалась о снятии с турнира в Истбурне (Великобритания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «На самом деле это было тяжело. На Открытом чемпионате Франции после того, как я снялась, я вернулась в отель, и было еще хуже, поэтому мне пришлось остаться в Париже на несколько дней, не выходя из комнаты. Я начала свою подготовительную неделю после того, как начала медленно, и это было тяжело, потому что это был вирус. Поэтому я все еще думаю, что физически я не на 100 процентов там, где я хочу быть, но постепенно становится лучше, и, надеюсь, я смогу провести здесь еще несколько матчей и чувствовать себя более комфортно на Уимблдоне. Это первый раз, и для меня это новый вызов — выступать в качестве действующего чемпиона, и все говорят, что я своего рода фаворит, поэтому все по-другому», - сказала Елена Рыбакина перед турниром в Истбурне.

    По ее словам, цели те же.

    «Я пытаюсь просто по-настоящему насладиться и получить весь этот прошлогодний опыт, чтобы действительно помочь мне выступить в этом году, так что да, цели те же, просто, может быть, немного другое отношение к турниру. До Уимблдона ещё целая неделя. Думаю, когда я вернусь снова, будет уже другой настрой и другая подготовка, но сейчас эти два дня мне очень понравились», - сказала теннисистка.

    Ранее сообщалось, что Елена Рыбакина снялась с турнира перед Уимблдоном-2023.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Теннис Рыбакина Елена
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