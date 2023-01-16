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    Елена Рыбакина с победы стартовала на Australian Open-2023

    16 Января 2023, 14:56

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина провела первый матч в сетке одиночного разряда на Открытом чемпионате Австралии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    На стадии 1/64 финала Рыбакина, занимающая 25-ю строчку в рейтинге WTA, сыграла против 48-й ракетки мира из Италии Элизабетты Кочаретто. Первый сет в напряженной борьбе забрала казахстанка (7:5). Вторая партия также осталась за Еленой (6:3), которая успешно начинает выступление на первом турнире серии «Большого шлема» в году.

    В следующем раунде Рыбакина встретится с победительницей противостояния между французской теннисисткой Селеной Яничиевич и представительницей Словении Кайей Йуван.

    Завтра, 17 января, на турнире стартуют другие казахстанцы Юлия Путинцева и Александр Бублик.

    Фото: ktf.kz
    Спорт Теннис Рыбакина Елена
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