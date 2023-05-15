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    Елена Рыбакина рекордно поднялась в рейтинге WTA

    15 Мая 2023, 21:48

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Лучшая теннисистка Казахстана и шестая ракетка мира Елена Рыбакина улучшила свою позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Согласно Live-версии рейтинга, после победы над чешской спортсменкой Маркетой Вондрусовой (70-я ракетка мира) в четвертом круге турнира в Риме (Италия) Рыбакина поднялась на пятое место табеля о рангах, что является наивысшим показателем в карьере спортсменки. Казахстанка поменялась местами с американкой Кори Гауфф, которая теперь находится на шестой строчке рейтинга.

    Как сообщалось, благодаря победе над Вондрусовой Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Риме.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Теннис Рыбакина Елена
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