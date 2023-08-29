Елена Рыбакина разгромила соперницу на старте US Open-2023

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (4-е место в рейтинге WTA) встретилась с украинкой Мартой Костюк (37-е место) в матче первого круга US Open-2023, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Рыбакина победила Костюк в двух сетах — 6:2, 6:1. Во втором круге соперницей казахстанки станет победительница матча Панна Удварди (Венгрия, 124-е место) — Айла Томлянович (Австралия, 130-е место).

Что касается противостояния Елены Рыбакиной и Марты Костюк, то теннисистке из Казахстана удалось сравнять счет в личных встречах — 1-1. Впервые они встретились межу собой в начале этого года на турнире в Аделаиде (Австралия). Тогда украинка неожиданно победила в трех сетах — 6:7, 6:2, 6:3. Добавим, что в этом году Костюк сотворила сенсацию, дойдя до третьего круга Уимблдона и выбив из турнира Марию Саккари (8-е место) и Паулу Бадосу (46-е место).