Елена Рыбакина разгромила лучшую теннисистку мира в финале турнира в Дубае

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Чемпионка Уимблдона-2022 из Казахстана Елена Рыбакина сыграла третий финальный матч на выставочном турнире World Tennis League (WTL), который в эти дни проходит в Дубае (ОАЭ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Во встрече против польской первой ракетки мира Иги Швентек Рыбакина одержала победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:1. Игра продлилась один час и две минуты.

Елена во время матча исполнила три подачи навылет и совершила одну двойную ошибки. Также казахстанская теннисистка выиграла восемь очков и пять геймов подряд.

Рыбакина на эмиратском турнире выступает за команду Hawks («Соколы»), где ее партнерами являются Александр Зверев и Доминик Тим, которые проведут свои финальные матчи позже. Изначально в команде Елены была также эстонка Анетт Контавейт, но она не смогла принять участие в турнире из-за болезни.

Как сообщает пресс-служба Федерации тенниса Казахстана, Ига Швентек – лидер наших будущих соперниц по квалификации Кубка Билли Джин Кинг. Матчи между командами Казахстана и Польши пройдут 14-15 апреля 2023 года в Астане.

Таким образом, команда Hawks, где играет Рыбакина повела в счете у команды «Kites» – 11:4.

Ранее сообщалось, что в матче с французской теннисисткой Каролин Гарсия (четвертая ракетка мира и чемпионка парного турнира Открытого чемпионата Франции 2016-го и 2022-го годов ) Рыбакина одержала победу в двух сетах со счетом 7:5, 6:1.

В паре с немецким теннисистом Александром Зверевым (12-я ракетка мира) Рыбакина одержала победу над канадско-индийским дуэтом Феликс Оже-Альяссим — Саня Мирза в трех сетах со счетом 7:5, 6:3, 10:5. Игра продлилась всего один час и 23 минуты.

В матче против белорусской теннисистки Арины Соболенко (пятая ракетка мира) Рыбакина одержала победу в трех сетах со счетом 0:6, 6:1, 10:6. Игра продлилась всего 56 минут.



