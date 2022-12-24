Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-11-13сдальнейшимпонижением℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Елена Рыбакина разгромила лучшую теннисистку мира в финале турнира в Дубае

    24 Декабря 2022, 23:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Чемпионка Уимблдона-2022 из Казахстана Елена Рыбакина сыграла третий финальный матч на выставочном турнире World Tennis League (WTL), который в эти дни проходит в Дубае (ОАЭ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Во встрече против польской первой ракетки мира Иги Швентек Рыбакина одержала победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:1. Игра продлилась один час и две минуты.

    Елена во время матча исполнила три подачи навылет и совершила одну двойную ошибки. Также казахстанская теннисистка выиграла восемь очков и пять геймов подряд.

    Рыбакина на эмиратском турнире выступает за команду Hawks («Соколы»), где ее партнерами являются Александр Зверев и Доминик Тим, которые проведут свои финальные матчи позже. Изначально в команде Елены была также эстонка Анетт Контавейт, но она не смогла принять участие в турнире из-за болезни.

    Как сообщает пресс-служба Федерации тенниса Казахстана, Ига Швентек – лидер наших будущих соперниц по квалификации Кубка Билли Джин Кинг. Матчи между командами Казахстана и Польши пройдут 14-15 апреля 2023 года в Астане.

    Таким образом, команда Hawks, где играет Рыбакина повела в счете у команды «Kites» – 11:4.

    Ранее сообщалось, что в матче с французской теннисисткой Каролин Гарсия (четвертая ракетка мира и чемпионка парного турнира Открытого чемпионата Франции 2016-го и 2022-го годов ) Рыбакина одержала победу в двух сетах со счетом 7:5, 6:1.

    В паре с немецким теннисистом Александром Зверевым (12-я ракетка мира) Рыбакина одержала победу над канадско-индийским дуэтом Феликс Оже-Альяссим — Саня Мирза в трех сетах со счетом 7:5, 6:3, 10:5. Игра продлилась всего один час и 23 минуты.

    В матче против белорусской теннисистки Арины Соболенко (пятая ракетка мира) Рыбакина одержала победу в трех сетах со счетом 0:6, 6:1, 10:6. Игра продлилась всего 56 минут.
    Спорт ОАЭ Теннис Рыбакина Елена
    Новости по теме
    Новости по теме
    Батыр Джукембаев нокаутировал соперника в главном бою в Алматы
    Садриддин Ахмедов вернулся на ринг четырьмя нокдаунами за раунд после долгого перерыва
    Непобежденный казахстанский нокаутер вернулся досрочной победой после двухлетнего простоя
    Стал известен состав сборной Казахстана на международный турнир по теннису в Брисбене
    Популярное
    1 Казахстанская боксерша Фируза Шарипова одержала 15-ю победу в профи
    2 Казахстанский боец Резников выиграл десятый подряд бой в ММА
    3 Ушел из жизни ведущий глазной хирург Казахстана Серик Жумабаев
    4 Новогодний Алматы в фотографиях: как выглядит город перед праздниками
    5 Объявлены победители первой национальной премии в области искусства Umai
    Новости партнеров