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    Елена Рыбакина раскрыла свои планы на Ролан Гаррос и Уимблдон

    20 Апреля 2023, 23:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Лучшая казахстанская теннисистка и седьмая ракетка мира Елена Рыбакина после победы над немкой Юле Нимайер в матче первого круга турнира в Штутгарте (Германия) рассказала о своих планах на ближайшие турниры Большого шлема, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Постепенно я намного лучше адаптируюсь к грунтовому корту и понимаю, как я должна играть на этом покрытии. Я должна выложиться на все в этих матчах, чтобы попасть на Ролан Гаррос в отличной форме, поэтому мне нужно добавить побед, которые придадут мне уверенности. Я предполагаю, что у меня не будет ни дня отдыха до окончания Уимблдона», — цитирует Рыбакину Puntodebreak.com.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Теннис Рыбакина Елена
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