Елена Рыбакина раскрыла секрет хорошей игры на корте

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая четвертое место в рейтинге WTA, рассказала о своих ощущениях от выступления на Открытом чемпионате США и о том, как ей удается сохранять концентрацию на корте во время матчей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Атмосфера на US Open просто сумасшедшая. Повсюду очень громкий шум. Обычно болельщики поддерживают андердогов или американцев. Это усложняет игру. Но мне на самом деле очень нравится играть перед американскими болельщиками. Когда я на корте, я по-настоящему сосредоточена, особенно во время подач. Я стараюсь ни на что не отвлекаться. Я говорю себе: «Сосредоточься на мячах, смотри на своего соперника, не обращай внимания на шумную обстановку». Все дело в том, чтобы сбалансировать все эти вещи. Если матч складывается не в мою пользу, а болельщики меня поддерживают, я стараюсь открыться и позволить их положительным эмоциям проникнуть в мою голову», — сказала в интервью Red Bull Рыбакина.