Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+15+17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Елена Рыбакина провела тренировку с детьми в Риме

    16 Мая 2023, 23:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Лучшая теннисистка Казахстана и шестая ракетка мира Елена Рыбакина провела необычную тренировку в Риме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Сегодня пресс-служба турнира Italian Open (Открытый чемпионат Италии) опубликовала на своей странице в сети Instagram видео тренировки Елены Рыбакиной с детьми.

    Издание The Tennis Letter поделилось данным видео и похвалило казахстанскую теннисистку.

    «Елена Рыбакина потренировалась с детьми в Риме. По-настоящему душевный момент. Приятно видеть, какое влияние эти спортсмены могут оказать на жизнь детей», - гласит подпись к видео.

    Напомним, Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Риме.

    17 мая она сыграет против первой ракетки мира польки Иги Швентек в четвертьфинале турнира категории WTA 1000 в Риме.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Видео Теннис Рыбакина Елена
    Новости по теме
    Новости по теме
    Анна Данилина вышла в полуфинал турнира в Париже
    Казахстанский теннисист Григорий Ломакин вышел в четвертьфинал турнира в Португалии
    Тимофей Скатов снялся с матча по неизвестной причине на турнире во Франции
    Елена Рыбакина: Очень рада выходу в четвертьфинал WTA 1000
    Популярное
    1 Алмас Батанов назначен заместителем акима Алматинской области
    2 Начато досудебное расследование в отношении Алии Кожабаевой - Антикор
    3 ЧМ-2023 по хоккею: где и когда покажут матч Канада - Казахстан
    4 Сборная Казахстана проиграла команде Швейцарии на чемпионате мира по хоккею
    5 20 водителей оштрафовали за дополнительные бензобаки в Жамбылской области
    Новости партнеров