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    Елена Рыбакина прокомментировала исторический выход в финал Australian Open-2023

    26 Января 2023, 18:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала победу над белоруской Викторией Азаренко в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Нелегко было сегодня. Совершенно другие условия по сравнению с другими днями. Сегодня медленнее было все. Не так сильно летел мяч, скорость была другой. Сложно было. Вика играет очень хорошо, она опытный игрок, так что я знала, что будет непросто. Даже когда я вела в первом сете, все еще было непросто. До тай-брейка добрались, но, к счастью, я выиграла», - поделилась Елена Рыбакина.

    В финале Australian Open-2023 Елена Рыбакина встретится с победителем пары Магда Линетт — Арина Соболенко. Для казахстанки это будет дебютная попытка завоевать свой первый титул Australian Open.

    Как сообщалось ранее, Елена Рыбакина прошла в финал Australian Open-2023.

    Фото: instagram.com/lenarybakina

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Видео Теннис Рыбакина Елена
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