Елена Рыбакина прокомментировала исторический выход в финал Australian Open-2023

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала победу над белоруской Викторией Азаренко в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Нелегко было сегодня. Совершенно другие условия по сравнению с другими днями. Сегодня медленнее было все. Не так сильно летел мяч, скорость была другой. Сложно было. Вика играет очень хорошо, она опытный игрок, так что я знала, что будет непросто. Даже когда я вела в первом сете, все еще было непросто. До тай-брейка добрались, но, к счастью, я выиграла», - поделилась Елена Рыбакина.

В финале Australian Open-2023 Елена Рыбакина встретится с победителем пары Магда Линетт — Арина Соболенко. Для казахстанки это будет дебютная попытка завоевать свой первый титул Australian Open.

Как сообщалось ранее, Елена Рыбакина прошла в финал Australian Open-2023.

Фото: instagram.com/lenarybakina



