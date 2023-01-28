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    Елена Рыбакина проиграла второй сет в финале Australian Open-2023

    28 Января 2023, 16:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На открытом чемпионате Австралии по теннису проходит женский финал в одиночном разряде, в котором встречаются казахстанка Елена Рыбакина (25-е место в рейтинге WTA) и белоруска Арина Соболенко (5-е место), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Елена Рыбакина выиграла первый сет со счетом 6:4, однако уступила во втором — 3:6.

    Напомним, в полуфинале Australian Open Елена Рыбакина победила другую белорусскую теннисистку, Викторию Азаренко (24-е место) — 7:6, 6:3. Арина Соболенко одержала победу над полькой Магдой Линетт (45-е место) — 7:6, 6:2. Для Елены Рыбакиной это второй финал турнира Большого шлема после прошлогодней победы на Уимблдоне.

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

    Спорт Теннис Рыбакина Елена
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