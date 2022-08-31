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    Елена Рыбакина проиграла на старте US Open

    31 Августа 2022 02:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (25-е место в рейтинге WTA) провела свой первый матч в одиночном разряде на Открытом чемпионате США по теннису. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Ее первой соперницей на US Open была француженка Клара Бюрель (131-е место). Матч закончился сенсационным поражением Рыбакиной — 4:6, 4:6. Таким образом, она вылетела уже в первом круге соревнований.

    Напомним, в июле Елена Рыбакина стала чемпионкой Уимблдона. Затем казахстанка приняла участие в трех турнирах: лучший результат — четвертьфинал в Цинциннати (США). В этом году призовой фонд US Open составляет 21 314 000 долларов. Победительница турнира заработает 2 600 000 долларов и 2000 рейтинговых очков.




    Спорт Теннис Рыбакина Елена
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