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    Елена Рыбакина принесла Казахстану победу над Польшей в матче Кубка Билли Джин Кинг

    15 Апреля 2023, 15:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане состоялась третья игра в рамках матчевой встречи Кубка Билли Джин Кинг между сборными Казахстана и Польши, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Второй соревновательный день открыли лидеры своих команд Елена Рыбакина (седьмой номер рейтинга WTA) и Магда Линетт (19). Первый сет прошел в упорной борьбе и завершился в пользу Рыбакиной 6:4. Во второй партии Елена также взяла верх со счетом 6:2.

    Таким образом, теннисистки сборной Казахстана одержали третью победу в противостоянии с Польшей и досрочно оформили выход в финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг, который состоится в ноябре.


    Накануне Рыбакина обыграла Веронику Фальковску, а Юлия Путинцева оказалась сильнее Линетт.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Теннис Рыбакина Елена Путинцева Юлия
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