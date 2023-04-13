Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 451 eur/kzt 494.88

    rub/kzt 5.53 cny/kzt 65.58
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Елена Рыбакина пригласила болельщиков на матчи Кубка Билли Джин Кинг

    13 Апреля 2023, 13:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Лучшая теннисистка Казахстана, седьмая ракетка мира Елена Рыбакина поделилась впечатлениями от встречи с Главой государства Касым-Жомартом Токаевым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня я побывала на встрече с Главой государства. С утра было, конечно же, очень волнительно. Но в целом все прошло хорошо. Подготовилась – поделилась своими будущими планами, турнирами и завтра выступаю здесь в Казахстане. Буду очень рада всех видеть. И, конечно же, я надеюсь, что получится показать хорошую игру и победить завтра и послезавтра всей нашей командой. И в дальнейшем буду продолжать радовать своими победами!» - заявила Елена Рыбакина после встречи с Президентом.

    Ранее сообщалось, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял теннисистку Елену Рыбакину.

    Напомним, с 14 по 15 апреля в Астане впервые пройдет квалификационный матч Кубка Билли Джин Кинг. Женская сборная Казахстана по теннису сыграет против команды Польши. Победитель данной встречи получит путевку на чемпионат мира.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Спорт Видео Теннис Рыбакина Елена
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какими видами спорта увлекаются министры Казахстана
    Президент ФИФА Джанни Инфантино посетит Казахстан
    ФК «Тараз» разгромил «Актобе Жас» со счетом 7:1
    Стало известно расписание мужского ЧМ-2023 по боксу с участием Казахстана
    Популярное
    1 Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
    2 Мужчина заставлял брать кредиты жителя Кокшетау
    3 Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
    4 Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
    5 Работников нефтяных и сервисных предприятий Жанаозена начали анкетировать
    Новости партнеров