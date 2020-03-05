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Елена Рыбакина представлена в номинации «Прорыв месяца» WTA

5 Марта 2020 15:25
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Елена Рыбакина представлена в номинации «Прорыв месяца» WTA

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Женская теннисная ассоциация (WTA) на своем официальном сайте запустила голосование за звание лучшей теннисистки февраля 2020. Кроме голосования за лучшую теннисистку, WTA также предлагает болельщикам проголосовать за теннисистку в категории «Прорыв месяца», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина номинирована в категории «Прорыв месяца». В феврале казахстанка вышла в финал двух престижных турниров – в Санкт-Петербурге и Дубае, а также прошла два круга турнира в Дохе. К сожалению, в связи с травмой Рыбакина была вынуждена сняться с соревнований.

Благодаря яркому старту сезона Рыбакиной удалось подняться на рекордную для Казахстана 17-ую строчку в рейтинге WTA.

Кроме Рыбакиной в категории «Прорыв месяца» представлены также Леони Кунг (Швейцария), Лейла Анни Фернандес (Канада) и Рената Заразуа (Мексика). Проголосовать за казахстанку можно здесь.


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Ключевые слова: Спорт,
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