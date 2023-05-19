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    Елена Рыбакина попала в список самых перспективных представителей Азиатско-Тихоокеанского региона

    19 Мая 2023, 18:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Forbes USA опубликовал список самых перспективных представителей Азиатско-Тихоокеанского региона до 30 лет. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию тенниса.

    Его участницы завоевывают олимпийские медали, создают экопроекты, меняющие облик городов, инвестируют в новые технологии и помогают выжить людям, оказавшимся на территории военных действий.

    Вот некоторые из тех, кто вошел в список.
    Елена Рыбакина: первая ракетка Казахстана

    23 года

    Рыбакина стала первой казахстанской теннисисткой, выигравшей крупный теннисный титул — в июле прошлого года она победила в финале Уимблдона. В настоящее время она занимает шестое место в женском рейтинге Всемирной теннисной ассоциации и заработала около $10 млн призовых. Рыбакина родилась в России, но всю свою карьеру представляла Казахстан. Она пожертвовала часть своих доходов от матчей на развитие юношеского тенниса и работу программ по спасению собак в Казахстане.

    Эмма Маккеон: пятикратная олимпийская чемпионка

    28 лет

    Маккеон — австралийская пловчиха, четырехкратная рекордсменка в эстафете 4×100 м вольным стилем. Она самый титулованный олимпиец Австралии, пятикратная олимпийская чемпионка. На чемпионате мира по плаванию 2021 года Маккеон выиграла 14 медалей, в том числе 10 золотых, став самым результативным спортсменом и спортсменом года по версии Международной федерации плавания. Неудивительно, что с ней с удовольствием сотрудничают спортивные бренды — в том числе Nike, Speedo и IWC Watches.

    Милли Олкок: сыграла в «Доме Дракона»

    22 года

    Милли Олкок получила известность на австралийском телевидении благодаря ролям в драматическом сериале «Верно» и мини-сериале «Расплата». Но настоящая слава пришла к ней в 2021 году, когда она сыграла принцессу Рейниру Таргариен в приквеле «Игры престолов» — сериале «Дом Дракона». Олкок назвала этот опыт судьбоносным, но сказала, что в будущем роли в фэнтези ее не интересуют.

    Чен Цзяньин: получила «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах

    28 лет

    В 2022 году Чен Цзяньин получила «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля за короткометражку «Журчание воды». Фильм (в нем, кстати, снялась дочь основателя Huawei, миллиардера Жэня Чжэнфэя) рассказывает о путешествии женщины, чей город может быть затоплен из-за падения астероида. Критики отмечают ее интерес к родной культуре и поэтическую операторскую работу.
    NewJeans: k-pop-сенсация

    Квинтет дебютировал в июле 2022 года с песней «Attention», которая набрала около 130 млн просмотров на YouTube. Последний сингл группы «OMG», вышедший в янаре 2023-го, уже набрал более 90 млн просмотров на YouTube. Суммарно их треки набрали 1 млрд прослушиваний на Spotify всего за 219 дней, что на текущий момент является рекордом. Самая молодая участница группы, 14-летняя Хейн, подписала рекламный контракт с Louis Vuitton; ее коллега Ханни (18 лет) — с Gucci, Даниэль (18 лет) — с Burberry.

    Гэн Ран: инвестирует в медтех

    29 лет

    Успех Гэн в инвестициях в здравоохранение связан с ее личным опытом: она родилась с неизлечимой болезнью и искала стартапы, разрабатывающие новые методы лечения. Будучи директором OrbiMed Asia, подразделения американской OrbiMed ($17 млрд), Гэн инвестировала в десяток биотехнологических стартапов, включая разработчика лекарств ArriVent Biopharma, компанию по производству онкологических препаратов Nikang Therapeutics, а также разработчика терапии рака Senti Biosciences. У Гэн есть бакалаврские степени в области вычислительной биологии и управления.

    Селин Ван: специальный корреспондент CNN в Китае

    29 лет

    Ван — единственный корреспондент CNN в Китае, который делает репортажи на общественную тематику и о крупных событиях. Она рассказывала о том, как Китай переживает пандемию COVID-19, а по ее окончании — о том, как воссоединяются семьи, разлученные карантином. Она также освещала зимние Олимпийские игры в Пекине в 2022 году и летние Олимпийские игры в Токио в 2021-м. Выпускница Гарварда, Ван также ведет передачу Marketplace Asia. До прихода на CNN она работала на Bloomberg TV.

    Каришма Ганвал: шутит о «традиционных ценностях»

    29 лет

    Ганвал, также известная как Р. Дж. Каришма, начала свою комедийную карьеру с коротких сатирических видеороликов о жизни типичной индийской семьи. Сейчас у нее больше 5 млн подписчиков — при том, что два года назад их было всего 50 000. Ее посты набирали в среднем по 7 млн просмотров. Ганвал также ведет на радио ток-шоу «Lights Out with RJ Karishma», в котором обсуждает темы, касающиеся отношений, взросления и т.п.

    Софи Чепмен: превращает мусор в стройматериалы

    29 лет

    Чепмен — соучредитель компании EcoBricks, которая превращает пластиковые отходы в строительные материалы. Продукция EcoBricks использовалась, например, при строительстве гонконгского района Olympian City. Чепмен занялась EcoBricks, когда работала в Morgan Stanley. Она помогла стартапу получить начальное финансирование, построить завод и добиться изменения строительных норм и правил Гонконга.

    Сара Вахеди: помогает людям, живущим в условиях войны

    26 лет

    В 2020 году, когда власть в Афганистане захватили талибы, Вахеди создала приложение Ehtesab, которое предупреждает о блокпостах и сообщает, если где-то произойдет взрыв или случится перестрелка. В 2022 году MIT Technology Review включил ее в список «Инноваторы до 35 лет». Вахеди изучает науку о данных и урбанистику в Колумбийском университете.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Теннис Рыбакина Елена
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