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    Елена Рыбакина получила первую соперницу на Уимблдоне-2023

    30 Июня 2023, 19:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Лучшая казахстанская теннисистка, третья ракетка мира Елена Рыбакина узнала первую соперницу на Открытом чемпионате Великобритании (Уимблдоне), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    На стадии 1/64 финала Рыбакина сыграет с 30-летней американкой Шелби Роджерс, которая занимает 46-е место в рейтинге WTA. Ожидается, что их матч состоится 3 июля ориентировочно в 16:00 по времени Астаны.

    Стоит отметить, что Уимблдон пройдёт с 3 по 16 июля в Лондоне (Великобритания). Действующими чемпионами являются серб Новак Джокович и представительница Казахстана Елена Рыбакина.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Теннис Рыбакина Елена
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