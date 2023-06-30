Елена Рыбакина получила первую соперницу на Уимблдоне-2023

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Лучшая казахстанская теннисистка, третья ракетка мира Елена Рыбакина узнала первую соперницу на Открытом чемпионате Великобритании (Уимблдоне), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На стадии 1/64 финала Рыбакина сыграет с 30-летней американкой Шелби Роджерс, которая занимает 46-е место в рейтинге WTA. Ожидается, что их матч состоится 3 июля ориентировочно в 16:00 по времени Астаны.

Стоит отметить, что Уимблдон пройдёт с 3 по 16 июля в Лондоне (Великобритания). Действующими чемпионами являются серб Новак Джокович и представительница Казахстана Елена Рыбакина.