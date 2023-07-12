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    Елена Рыбакина покидает Уимблдон

    12 Июля 2023, 20:32

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - В четвертьфинале казахстанка проиграла 6-й ракетке мира из Туниса - Онс Жабер со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 1:6. И теперь рискует потерять третье место в рейтинге WTA по итогам Уимблдона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

    За выход в финал Онс Жабер сыграет с белоруской Ариной Соболенко, которая в другом четвертьфинале обыграла Мэдисон Киз - 6:2, 6:4.

    Отметим, что лучшая теннисистка Казахстана обыграла Жабер в финале прошлогоднего Уимблдона в трех сетах.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Теннис Рыбакина Елена
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