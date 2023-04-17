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    Елена Рыбакина поборется за «Porsche» на турнире в Германии

    17 Апреля 2023, 22:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Титулованная казахстанская теннисистка Елена Рыбакина улетела на следующий турнир после триумфального выступления на Кубке Билли Джин Кинг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В разделе сторис на своей странице в социальной сети казахстанка показала фотографию с тренировочного процесса перед стартом турнира в Штутгарте (Германия) WTA 500 Porsche Tennis Grand Prix Stuttgart 2023.

    Победители одиночных разрядов выигрывают автомобиль марки «Porsche».

    Елена проведет первый матч 18-го апреля против немецкой теннисистки Юле Нимайер.

    Отметим, что на Кубке Билли Джин Кинг в Астане Рыбакина одержала две победы над Вероникой Фаольковской и Магдой Линетт.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Теннис
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