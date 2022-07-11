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    Елена Рыбакина отказалась от премии Федерации тенниса за победу на Уимблдоне

    11 Июля 2022, 15:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Чемпионка Уимблдона-2022 в одиночном разряде Елена Рыбакина отказалась от премии Федерации тенниса Казахстана за победу на турнире в пользу благотворительности. Об этом сообщил вице-президент федерации Юрий Польский, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы хотели финансово поощрить Елену, но она отказалась. Она хочет их пожертвовать на благотворительность и поддержку юниоров в Казахстане», – сказал Юрий Польский журналистам.

    По его словам, федерация уже сейчас получает огромное количество звонков от родителей, которые хотят отдать своих детей на теннис.

    «Грядет новый теннисный бум в стране. Это огромные возможности для развития нашего спорта», – добавил Юрий Польский.

    Ранее сообщалось, что Елена Рыбакина не получит вознаграждение от государства за победу на Уимблдоне.

    Фото: wimbledon.com

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Благотворительность Спорт Теннис Рыбакина Елена
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