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    Елена Рыбакина остановилась в шаге от первого титула WTA в парном разряде

    13 Января 2023, 12:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина и россиянка Анастасия Павлюченкова проиграли бразильянке Луизе Стефани и представительнице США Тейлор Таунсенд в финале парного турнира WTA 500 в австралийской Аделаиде со счетом 5:7, 6:7 (3:7), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

    За выход в финал соревнований Adelaide 2 Елена и Анастасия получат 305 рейтинговых очков и 24 300 долларов США призовых.

    Для Рыбакиной это второй в карьере финал WTA в парном разряде. В октября 2021 года казахстанка также дошла до решающего матча – на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.


    Фото: Федерация тенниса Казахстана
    Спорт Теннис Рыбакина Елена
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