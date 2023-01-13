Елена Рыбакина остановилась в шаге от первого титула WTA в парном разряде

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина и россиянка Анастасия Павлюченкова проиграли бразильянке Луизе Стефани и представительнице США Тейлор Таунсенд в финале парного турнира WTA 500 в австралийской Аделаиде со счетом 5:7, 6:7 (3:7), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

За выход в финал соревнований Adelaide 2 Елена и Анастасия получат 305 рейтинговых очков и 24 300 долларов США призовых.

Для Рыбакиной это второй в карьере финал WTA в парном разряде. В октября 2021 года казахстанка также дошла до решающего матча – на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.



Фото: Федерация тенниса Казахстана

