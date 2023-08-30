Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.29 eur/kzt 498.22

    rub/kzt 4.84 cny/kzt 64.21
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Елена Рыбакина осталась единственной представительницей Казахстана в одиночном разряде US Open

    30 Августа 2023, 09:25

    НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - После Александра Бублика и Юлии Путинцевой выступление в первом круге завершил Тимофей Скатов, который пробился в основную сетку из квалификации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

    22-летний Скатов (№129) взял сет против 13-й ракетки мира Алекса де Минора из Австралии, но в итоге проиграл cо счетом 2:6, 6:3, 1:6, 5:7. В последнем сете казахстанец сумел камбэкнуть с 0:3 и 2:5.

    Уроженец Петропавловска Скатов во второй раз за сезон и в третий раз за карьеру выступил в основной сетке «Большого шлема». В прошлом году он пробился на Australian Open, а в этом сезоне до US Open сыграл на «Ролан Гаррос».

    Накануне казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (4-е место в рейтинге WTA) разгромила украинку Марту Костюк (37-е место) на старте US Open-2023.

    Открытый чемпионат США по теннису 2023 года US Open-2023— 143-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира серии Большого шлема - проводится в Нью-Йорке.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Теннис Рыбакина Елена
    Новости по теме
    Новости по теме
    Промоутер Головкина сделал заявление об его уникальном достижении
    Гонщик «Астаны» занял место на пьедестале третьего этапа «Тура Словении»
    Казахстан уверенной победой стартовал в элитном раунде отбора на ЧМ-2024 по футзалу
    Казахстан назвал состав на матч с Нидерландами в отборе на ЧМ-2024 по футзалу
    Популярное
    1 Возводить бизнес-центр запретили компании в Таразе
    2 Автомобили тонут в Семее
    3 Минтуризма и спорта прокомментировало пропажу руководителя федерации ММА
    4 Елену Рыбакину лишат позиции в рейтинге WTA
    5 Суд вынес приговор Кайрату Боранбаеву