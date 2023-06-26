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    Елена Рыбакина опустилась в рейтинге WTA за неделю до Уимблдона

    26 Июня 2023, 08:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленную версию рейтингов в одиночном и парном разрядах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Лучшая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сохранила за собой третью строчку, по-прежнему уступая лишь занимающей второе место Арине Соболенко из Беларуси и лидирующей польке Иге Швентек, но опустилась на одну позицию в парном разряде.

    Другая представительница Казахстана Юлия Путинцева опустилась на три позиции в списке и расположилась на 53-й строчке.

    В парном разряде Анна Данилина сохранила за собой 24-е место. Рыбакина потеряла три пункта и теперь находится на 97-м месте.

    Напомним, что с 3 по 16 июля пройдет Уимблдон, где Елена Рыбакина является действующей чемпионкой.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Теннис Рыбакина Елена
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