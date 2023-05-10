Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.16 eur/kzt 486.67

    rub/kzt 5.82 cny/kzt 64.14
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Елена Рыбакина официально получила первую соперницу на турнире в Риме

    10 Мая 2023, 04:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (6-е место в рейтинге WTA) узнала первую соперницу на турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Во втором круге соревнований Рыбакина сыграет с итальянкой Жасмин Паолини (68-е место), которая на старте турнира одержала победу над китаянкой Ван Синьюй (60-е место) в трех сетах с общим счетом 6:4, 6:7, 6:2.

    Турнир в Риме пройдет с 9 по 20 мая.

    Елена Рыбакина не слишком удачно выступила на последних грунтовых турнирах. Казахстанка из-за травмы снялась на турнире в Штутгарте (Германия), а затем проиграла во втором круге «Мастерса» в Мадриде (Испания).

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Рыбакина Елена
    Новости по теме
    Новости по теме
    Первого чемпиона «Алатау арланы» определили в Конаеве
    Сборная юношей Казахстана впервые в истории пробилась на Juniors Davis Cup
    Определен окончательный состав сборной Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею
    Сколько заработали казахстанские боксеры за выход в полуфинал ЧМ-2023 в Ташкенте
    Популярное
    1 Акимов наказали за незаконные действия при проведении госзакупок в Костанайской области
    2 Машину журналиста Виктора Сутягина поджег неизвестный в Атырау
    3 Сколько казахстанских боксеров вышло в полуфинал ЧМ-2023
    4 Более 60 участков выкупят для пробивки проспекта Абая в Алматы
    5 Евросоюз должен измениться - Олаф Шольц
    Новости партнеров