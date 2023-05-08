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    Елена Рыбакина официально поднялась на рекордную позицию в рейтинге WTA

    8 Мая 2023, 09:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленную версию рейтингов спортсменок в одиночном и парном разрядах, передает МИА «Казинформ со ссылкой на Sports.kz.

    В первой тройке изменений не произошло: лидирует полька Ига Швёнтек, на втором месте — Арина Соболенко из Беларуси, третья — американская теннисистка Джессика Пегула.

    Сильнейшая из представительниц Казахстана Елена Рыбакина поднялась с седьмой позиции на шестую. Это рекордное место в карьере Елены. На седьмую строчку опустилась Онс Жабер из Туниса, а пятая строчка принадлежит американке Коко Гауфф.

    Юлия Путинцева осталась на 51-й отметке.

    В парном рейтинге топ-3 составляют Катерина Синякова, Барбора Крейчикова (обе — Чехия) и Пегула.

    Казахстанская теннисистка Анна Данилина отыграла одну позицию, став 26-й. Рыбакина взлетела на 13 строк — 82-я.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Теннис Рыбакина Елена
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