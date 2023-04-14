Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 451 eur/kzt 494.88

    rub/kzt 5.53 cny/kzt 65.58
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Елена Рыбакина обыграла Веронику Фальковску в матче за выход на ЧМ по теннису

    14 Апреля 2023, 17:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Елена Рыбакина (7-я ракетка мира) обыграла Веронику Фальковску (253-я ракетка мира) со счетом 6:3, 6:4 во втором матче на Кубке Билли Джин Кинг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

    В игре против Вероники Фальковска казахстанская теннисистка одержала победу в двух сетах с общим счетом 6:3, 6:4. Матч продлился один час и 24 минуты.

    По ходу встречи Елена Рыбакина исполнила пять подач навылет и совершила три двойные ошибки. Кроме того, казахстанка выиграла пять очков и три гейма подряд.

    Казахстан в противостоянии до трех побед повел со счетом 2:0. Теперь матчевая встреча продолжится в субботу.

    Ранее казахстанская теннисистка Юлия Путинцева, занимающая 45-е место в рейтинге WTA, обыграла 19-ю ракетку мира Магду Линетт из Польши на Кубке Билли Джин Кинг.

    Напомним, матч Казахстан - Польша за выход в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг пройдет в столице 14-15 апреля. За сборную Казахстана кроме Елены Рыбакиной также выступают Юлия Путинцева, Анна Данилина, Гозаль Айнитдинова, Жанель Рустемова и Аружан Сагандыкова.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Теннис Рыбакина Елена
    Новости по теме
    Новости по теме
    Александр Недовесов вышел в финал турнира в Боснии и Герцеговине
    Елена Рыбакина снялась с турнира в Штутгарте
    Жибек Куламбаева  проиграла на турнире в Италии
    Дмитрий Попко не смог выйти в четвертьфинал турнира в США
    Популярное
    1 Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
    2 Мужчина заставлял брать кредиты жителя Кокшетау
    3 Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
    4 Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
    5 Работников нефтяных и сервисных предприятий Жанаозена начали анкетировать
    Новости партнеров