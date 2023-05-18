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    Елена Рыбакина обыграла первую ракетку мира и вышла в полуфинал турнира в Риме

    18 Мая 2023, 07:17

    РИМ. КАЗИНФОРМ - Шестая ракетка мира Елена Рыбакина впервые в карьере вышла в полуфинал грунтового турнира WTA 1000 в столице Италии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    На стадии четвертьфинала казахстанка встретилась с первой ракеткой мира, полькой Игой Швентек.

    Первую партию забрала Ига со счетом 6:2. Во втором сете полька вела со счетом 4:2 и подавала, но Елене удалось сделать обратный брейк, сравнять счет, а затем перевести игру на тай брейк и выиграть - 7:6 (7:3).

    В третьем сете при счете 2:2 Швентек отказывается от продолжения борьбы из-за травмы. Вроде бы неплохо двигалась Ига после медицинского тайм-аута, но при сечете 1:2, видимо, сильнее заболела у неё нога, потому что бегать за мячами полька практически перестала.

    Продолжительность встречи составила 2 часа и 19 минут. За это время Рыбакина сделала 10 эйсов, 4 двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт. Отметим, что Рыбакина одержала уже третью победу над первой ракеткой мира в нынешнем сезоне.

    В полуфинале турнира первая ракетка Казахстана встретится с представительницей Латвии Еленой Остапенко, которая в своём четвертьфинальном матче обыграла испанку Паулу Бадосу.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Теннис Рыбакина Елена
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