Елена Рыбакина обыграла двукратную чемпионку Уимблдона и вышла в полуфинал турнира в Чехии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанская чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина выиграла матч третьего круга на турнире одиночного разряда в чешской Остраве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В матче четвертьфинальной стадии Елена Рыбакина сыграла против чешской теннисистки Петры Квитовой (20-я ракетка мира) и одержала победу в двух сетах со счетом 7:6, 6:4. Игра пролилась два часа и две минуты.

Казахстанка во время встречи исполнила десять подач навылет и совершила две двойные ошибки. Также Елена выиграла семь очков и три гейма подряд.

Квитова дважды выигрывала Открытый чемпионат Великобритании (Уимблдон) в 2011-м и 2014-и годах.

Благодаря этой победе Рыбакина вышла в полуфинал турнира, где встретится с еще одной представительницей Чехии Барборой Крейчиковой (23-я ракетка мира).