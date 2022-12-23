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    Елена Рыбакина обыграла двукратную чемпионку турнира Большого шлема

    23 Декабря 2022, 21:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Чемпионка Уимблдона-2022 из Казахстана Елена Рыбакина сыграла второй матч одиночного разряда на выставочном турнире World Tennis League (WTL), который проходит Дубае (ОАЭ). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В матче с французской теннисисткой Каролин Гарсия (четвертая ракетка мира и чемпионка парного турнира Открытого чемпионата Франции 2016-го и 2022-го годов ) Рыбакина одержала победу в двух сетах со счетом 7:5, 6:1. Игра продлилась всего один час и одну минуту.

    Рыбакина во время встречи исполнила три подачи навылет и совершила одну двойную ошибку. Также Елена выиграла 13 очков и пять геймов подряд.

    Казахстанка на выставочном турнире выступает в команде Hawks («Соколы»), где ее партнерами являются Александр Зверев и Доминик Тим.


    Фото: пресс-служба ФТК
    Спорт Теннис Рыбакина Елена
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