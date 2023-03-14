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    Елена Рыбакина обыграла чемпионку «Мастерса-2021»

    14 Марта 2023, 07:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Десятая ракетка мира, казахстанка Елена Рыбакина, вышла в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    Елена Рыбакина обыграла испанку Паулу Бадосу, занимающую 22-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6:3, 7:5 в третьем круге «Мастерса» в американском Индиан-Уэллсе.

    Продолжительность встречи составила 1 час и 36 минут. За это время Елена выполнила девять подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов. В Индиан-Уэллсе в 2021 году Бадоса выиграла свой первый «Мастерс» в карьере.

    Следующей соперницей Рыбакиной будет одна из россиянок - Дарья Касаткина или Варвара Грачёва.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Теннис Рыбакина Елена
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