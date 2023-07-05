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    Елена Рыбакина - о первой победе на Уимблдоне: Я немного нервничала

    5 Июля 2023, 10:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина рассказала, почему уступила американке Шелби Роджерс в первом сете стартового матча турнира. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    Встреча проходила на глазах Роджера Федерера и принцессы Уэльской Кэтрин.

    «Я немного нервничала, но всё равно довольна, что смогла победить в трех сетах. Плохо начала матч, плохо двигалась, сразу проиграла гейм на своей подаче и на приёме действовала недостаточно активно. Мне потребовался целый сет, чтобы почувствовать игру и начать играть лучше. Может, я так нервничала как раз потому, что мне очень нравится Роджер. В детстве я постоянно смотрела, как он играет. Год спустя снова оказаться на этом корте — это что-то особенное. Думаю, что первые матчи всегда тяжёлые, я бы сказала, психологически — нужно войти в ритм турнира. Так что, надеюсь, следующий матч будет легче», — сказала Е. Рыбакина на пресс-конференции.

    Ранее сообщалось, что Елена Рыбакина вышла во второй круг Открытого чемпионата Великобритании. В стартовом матче действующая чемпионка травяного турнира «Большого шлема» нанесла поражение американке Шелби Роджерс со счётом 4:6, 6:1, 6:2.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Теннис Рыбакина Елена
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