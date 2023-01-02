Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-1-3℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Елена Рыбакина начала год с волевой победы над 14-й ракеткой мира

    2 Января 2023, 16:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина провела свой стартовый матч в 2023 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В рамках турнира WTA 500 в австралийской Аделаиде 21-я ракетка мира Рыбакина встретилась с 14-м номером мирового рейтинга американкой Даниэль Коллинз. Итогом противостояния стала волевая победа Елены со счетом 5:7, 6:2, 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа и 23 минуты.

    В матче второго круга Елена Рыбакина встретится с представительницей Украины Мартой Костюк, занимающей 69-е место в рейтинге WTA.


    Фото: ktf.kz
    Спорт Теннис
    Новости по теме
    Новости по теме
    Где можно посмотреть матч КХЛ «Барыс» - «Металлург»
    «Барыс» проведет семь игр на домашней арене в январе
    Бразильцы прощаются с Пеле
    Глава ФИФА призвал переименовать стадионы в каждой стране в честь Пеле
    Популярное
    1 Необычное атмосферное явление заметили в небе над Таразом
    2 Учителя с педагогическим стажем 30 и более лет освобождены от сдачи НКТ
    3 Автотрассы закрыты в четырех регионах из-за непогоды
    4 Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы
    5 Инфляция и курс доллара: что ожидают эксперты от 2023 года
    Новости партнеров