Елена Рыбакина: Могу обыграть любого соперника вне зависимости от покрытия

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Елена Рыбакина ответила на вопрос о покрытии на предстоящем «Ролан Гаррос», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

«Чувствую себя уверенно вне зависимости от покрытия. И, если выложиться на максимум, я могу обыграть любого соперника. После победы на турнире в Бухаресте в 2019 году я убедилась, что могу хорошо играть и на грунте. Просто мне нужно подготовиться по-другому. Может быть, нужно больше времени для подготовки. А также опыт предыдущих лет. Мы пытаемся улучшить все аспекты игры, и, думаю, нам ещё многое предстоит сделать, но всё идет в правильном направлении», — приводит слова Рыбакиной Tennis Majors.

Соперницей Рыбакиной в матче первого круга Открытого чемпионата Франции станет 16-летняя представительница Чехии Бренда Фрухвиртова.



