Елена Рыбакина и другие лучшие теннисисты Казахстана сыграют на «Мастерсе» в США

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стали известны результаты жеребьевки мужского и женского «Мастерса», который стартует 9 марта. «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) часто называют ещё неофициальным пятым «Большим шлемом», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Лидер женской сборной Казахстана, 10-я ракетка мира Елена Рыбакина начнет выступление со второго круга, где сыграет с победительницей противостояния между Слоан Стивенс (США) и Софьей Кенин (США).

В первом матче Юлия Путинцева (42 WTA) сразится с чешкой Каролиной Муховой (76 WTA). В парном разряде честь Казахстана будет защищать Анна Данилина.

Соперник первой мужской ракетки Казахстана Александра Бублика (46 АТР) определится позже по итогам квалификации.