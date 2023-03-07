17:25, 07 Март 2023 | GMT +6
Елена Рыбакина и другие лучшие теннисисты Казахстана сыграют на «Мастерсе» в США
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стали известны результаты жеребьевки мужского и женского «Мастерса», который стартует 9 марта. «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) часто называют ещё неофициальным пятым «Большим шлемом», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.
Лидер женской сборной Казахстана, 10-я ракетка мира Елена Рыбакина начнет выступление со второго круга, где сыграет с победительницей противостояния между Слоан Стивенс (США) и Софьей Кенин (США).
В первом матче Юлия Путинцева (42 WTA) сразится с чешкой Каролиной Муховой (76 WTA). В парном разряде честь Казахстана будет защищать Анна Данилина.
Соперник первой мужской ракетки Казахстана Александра Бублика (46 АТР) определится позже по итогам квалификации.