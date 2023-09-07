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    10:41, 07 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Елена Рыбакина добилась исторического достижения для Казахстана

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    Фото: ktf.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сильнейшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина стала третьей спортсменкой, квалифицировавшейся в Итоговый турнир WTA 2023 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В настоящее время в чемпионской live-гонке Рыбакина имеет в своем активе 5476 очков, тогда как минимальный порог для попадания на Итоговый турнир WTA составляет 5420. Таким образом, Елена вслед за белоруской Ариной Соболенко и польской теннисисткой Игой Швентек впервые в карьере обеспечила себе участие в данном турнире.

    Отметим, что Елена Рыбакина станет первой в истории казахстанского тенниса участницей Итогового турнира WTA, который, как ожидается, пройдет в Саудовской Аравии или в Чехии в октябре.
    Напомним, что последним на сегодняшний день состязанием для Рыбакиной стал Открытый чемпионат США, где она дошла до третьего раунда, но уступила в нем румынке Соране Кырстя.


    Теги:
    Рыбакина Елена Спорт Теннис
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