Елена Рыбакина добилась исторического достижения для Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сильнейшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина стала третьей спортсменкой, квалифицировавшейся в Итоговый турнир WTA 2023 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В настоящее время в чемпионской live-гонке Рыбакина имеет в своем активе 5476 очков, тогда как минимальный порог для попадания на Итоговый турнир WTA составляет 5420. Таким образом, Елена вслед за белоруской Ариной Соболенко и польской теннисисткой Игой Швентек впервые в карьере обеспечила себе участие в данном турнире.

Отметим, что Елена Рыбакина станет первой в истории казахстанского тенниса участницей Итогового турнира WTA, который, как ожидается, пройдет в Саудовской Аравии или в Чехии в октябре.

Напомним, что последним на сегодняшний день состязанием для Рыбакиной стал Открытый чемпионат США, где она дошла до третьего раунда, но уступила в нем румынке Соране Кырстя.