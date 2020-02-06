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Елена Мащинская: Президент призвал помогать людям с ограниченными возможностями

6 Февраля 2020 17:04
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Елена Мащинская: Президент призвал помогать людям с ограниченными возможностями

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент сказал, что нужно уделять пристальное внимание социальному предпринимательству. Об этом сообщила предприниматель Елена Мащинская после встречи с Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сегодня на встрече Глава государства говорил о социальной ответственности бизнеса и, прежде всего, о социальном предпринимательстве. Мы рассказали о своей работе, о своих проектах и Президент сделал акцент на том, что нужно уделять пристальное внимание именно социальному предпринимательству. Чтобы предприятия не только эффективно работали, но и помогали социализироваться людям с ограниченными возможностями. Чтобы наши предприниматели не боялись принимать таких людей на работу, а создавали для них рабочие места и несли ответственность за таких лиц. Потому что для них очень важно быть востребованными социумом, это для них очень большая мотивация. Сегодня очень много молодых людей начинают такие проекты, ведут обучение лиц с ограниченными возможностями, создают для них рабочие места», – сказала Е.Мащинская.

По ее словам, кейтеринговая компания, которой она руководит, оказывает услуги в организации общественного питания. В компании работают поварами и пекарями глухонемые и слабослышащие граждане.

Как отметил Е.Мащинская, в ходе встречи с Президентом было внесено предложение провести форум социальных предпринимателей, чтобы выявить и обсудить наиболее актуальные вопросы развития этого направления в бизнесе. Также на форуме можно будет представить лучшие проекты, которые могут послужить примером для других предпринимателей.

По мнению Е.Мащинской, государственная поддержка социальному предпринимательству должна быть системной и, самое главное, чтобы власти слышали предпринимателей.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Малый бизнес,
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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