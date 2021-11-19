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      История Казахстана

    Елен Алимжанов: Жамбыл Жабаев – это феномен

    19 Ноября 2021, 17:36

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе состоялась международная конференция «Ұлы дала ақыны», посвященная 175-летию великого акына Жамбыла Жабаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Жамбыл Жабаев – это феномен, - поделился своим мнением по итогам конференции известный в Казахстане драматург, писатель, журналист Елен Алимжанов. – Это такой акын-импровизатор, какие встречаются очень редко. Вообще, искусство импровизации, состязания в поэтическом остроумии, в последние столетия сохранилось только среди казахов и кыргызов. Жанр состязания акынов – весьма редкий в мире. Это своеобразное искусство, не каждому дается».

    Он подчеркнул, что акыны раньше играли большую роль в обществе, были властителями дум народа, направляли и наставляли правителей, иногда критиковали и всегда были уважаемыми.

    «175-летие мы празднуем уже с февраля этого года. В нашем театре прошла премьера спектакля, посвященного Жамбылу Жабаеву. Жамбылская делегация побывала в Жамбылском районе Алматинской области, где покоится великий старец. В прошлом году наша Жамбылская область встречала республиканский айтыс акынов. Теперь у нас проходит научно-практическая конференция на республиканском уровне, с участием интеллигенции, депутатов, прошла презентация книги «Жамбыл жырау». Историческую память народа о своих великих личностях надо хранить и передавать потомкам», - резюмировал Елен Алимжанов.

    Ветеран жамбылской журналистики, драматург и писатель Елен Алимжанов отметил в 2020 году свой 75-летний юбилей. В свое время он был назначен одним из первых руководителей Жамбылского телевидения в период его становления. За годы независимости Елен Алимжанов написал целый ряд пьес, которые с успехом идут на сценах многих театров Казахстана и в других странах. Это пьесы «Агония», «Кресло», «Каждому казаху – по одной жене», «Грани двух миров», «Мечта моя – белый ангел».

    Напомним, в работе международной конференции «Ұлы дала ақыны», проходившей в историко-этнокультурном комплексе «Көне-Тараз», приняли участие первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Д. Абаев, аким Жамбылской области Б. Сапарбаев, министр культуры и спорта РК А. Раимкулова, известные писатели, ученые нашей страны и Кыргызской Республики, а также жамбыловеды, депутаты и потомки акына. До начала мероприятия состоялось возложение цветов к памятнику акыну. В фойе комплекса гости ознакомились с тематической выставкой, посвященной 175-летию Ж. Жабаева.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область История Казахстана Юбилей Память
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