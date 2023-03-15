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    Элементы выборности председателей районных судов намерены внедрить в РК

    15 Марта 2023, 09:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируется внедрить элементы выборности председателей районных судов. Об этом сообщил сенатор Андрей Лукин, представляя законопроект «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» на пленарном заседании палаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Предлагается внедрить элементы выборности председателей районных судов. Этот вопрос давно поднимают и юридическая общественность, и предприниматели, и судьи. Причем речь идет не только об отдалённых и малосоставных судах. У нас в столице и областных центрах 15 судов без председателей», - сказал Андрей Лукин.

    Депутат заявил, что внедрение выборности изменит эту ситуацию. Судейское сообщество сможет само предложить кандидата.

    «Коллеги будут просить авторитетных судей стать самовыдвиженцами. Повысится прозрачность и транспарентность. Система карьерного роста станет понятной. Судьи Верховного Суда также будут избираться Сенатом на альтернативной основе. У Сената будет выбор как минимум выбор из 2-х судей», - резюмировал Андрей Лукин.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Суды Сенат Судебный процесс
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