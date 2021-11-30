«Элементы американской и европейской систем»: Профессор из США заинтересовался праймериз Nur Otan

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Зарубежные и отечественные эксперты, представители политических партий и международных организаций из 15 стран продолжают делиться своим мнением на полях двухдневного международного форума «Эволюция партийно-политической системы Казахстана: вызовы, достижения и перспективы», организованного Институтом общественной политики партии «Nur Otan», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

Так, член совета директоров Международной ассоциации политических консультантов из Великобритании Ричард Мёрфи высоко оценил проведенные партией «Nur Otan» праймериз.

«Я считаю, что праймериз — это очень важный и осмысленный шаг, направленный на демократизацию процессов. Во внутрипартийных выборах «Nur Otan» приняли участие 10 тысяч кандидатов, 40% — это были женщины, треть — молодежь, есть чем гордится. Для партий очень важно эволюционировать, поскольку постоянно появляются новые вызовы, и чтобы им противостоять, к ним необходимо адаптироваться. Я являюсь членом самой старейшей и успешной партии в мире – Британской Консервативной партии. Сейчас это не та партия, к которой я присоединился 40 лет назад. Она поменялась, каждое 1десятилетие меняется. Политические партии не могут просто ждать, что люди к ним придут, они должны идти к ним, быть проактивными. Мы видим, что «Nur Otan» действует именно так, и я уверен, что ее ждет яркое будущее», - поделился эксперт из Великобритании.

По словам директора Центра Информации и политической аналитики, профессора Университета Центральной Флориды Хоуман Садри, праймериз более свойственны для американской партийной системы и противоположны европейской системе.

«Потому что в Европе за партийными лидерами остается последнее слово во всех вопросах. Поэтому для меня как для политолога представляет большой интерес, как все эти вещи происходят в Казахстане, который совмещает в себе элементы американской и европейской систем», - поделился Хоуман Садри.

Эксперт из России, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачёв считает, что партиям необходимо уделить внимание укреплению диалога между молодыми поколениями.

«Мне кажется, ни у кого нет сомнений, что у России и Казахстана общие интересы и понятные друг другу стратегии. В том числе, в области партийного строительства и политических организаций. Сейчас у нас приходит совершенно новое поколение людей, и через 10 лет внешнеполитические решения России будут определять люди с совершенно другим образом мышления. Это будут люди гораздо более прагматичные. Мне кажется, что вопрос диалога молодых партийных профессионалов двух стран – это главное направление нашей совместной работы», - подчеркнул Тимофей Бордачёв.



