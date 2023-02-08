Электростанция горела в Актюбинской области: райцентр остался без света

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Пожар на главной подстанции ЛЭП произошел в городе Алга Алгинского района Актюбинской области. В городе и нескольких сельских округах отключено электричество, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сообщение о загорании электростанции в городе Алга по улице Айымбетова поступило пожарникам 8 февраля в 9 часов утра. Станция горела открытым пламенем. На место были направлены 18 сотрудников и 4 единицы техники службы пожаротушения. К счастью, жертв и пострадавших нет.

«По прибытию на место пожара было проведено деблокирование входных ворот здания. Пожар тушили подачей пенной атаки с соблюдением всех правил техники безопасности. В ходе тушения пожара была устранена угроза распространения огня на соседние секции подстанции, по предварительным данным, на площади 50 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе департамента по ЧС.

Пожар удалось ликвидировать в 10-40 часов.

Как сообщает акимат Алгинского района, в связи со случившимся в Алге и в нескольких сельских округах временно отключено электричество, проводятся аварийно-ремонтные работы. В районной больнице подключили генератор.

«В связи со случившимся в Алге и нескольких сельских округах временно отключено электричество. Однако не остановлена работа по теплоснабжению социальных объектов и многоэтажных домов. Проводятся аварийно-ремонтные работы. Напоминаем жителям о необходимости соблюдения правил безопасности с электробытовыми приборами во время возобновления подачи электричества», - говорится в сообщении акимата.

Также по информации КГП «Алга-Жылу», в городе ограничена подача холодной воды, жителям рекомендуют уменьшить потребление горячей воды.

«В связи с отсутствием электроэнергии в Алге будет отмечаться ограничение в подаче холодной воды. Также просим жителей минимизировать потребление горячей воды. Подача воды возобновиться после завершения аварийно-ремонтных работ на подстанции электроснабжения города», - говорится в официальном сообщении предприятия.



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