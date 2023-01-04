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    Электроснабжение восстановили в Жанатасе

    4 Января 2023, 20:25

    ЖАНАТАС. КАЗИНФОРМ - Итоги рабочей поездки в Сарысуский район аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов подвел на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

    На совещании глава региона поручил ускорить работу по обеспечению электроэнергией населенных пунктов района, теплоснабжению города Жанатаса. В Сарысуском районе ранее была объявлена чрезвычайная ситуация природного характера из-за сильного ветра, порывы которого достигали 30 м/с.

    В настоящее время в городе Жанатасе электроэнергия подана в дома жителей, оставшихся без света в результате сильного урагана. Сейчас принимаются меры по регулированию деятельности центральной котельной.

    Подчеркнув важность слаженной работы, аким области дал конкретные поручения ответственным лицам.

    Ранее аким Жамбылской области посетил Таласский район и проинспектировал ход восстановительных работ после ЧП. Глава региона сначала ознакомился с деятельностью централизованной котельной «Игилик». В настоящее время объект работает в штатном режиме. В котельной имеется достаточный запас топлива. После этого аким области осмотрел пострадавшие от ветра многоэтажные жилые дома. В результате сильного ветра были повреждены кровли 11 жилых домов.

    В ходе рабочей поездки аким области провел заседание оперативного штаба. На совещании с докладом выступил аким района Нурбол Жунисбеков. В настоящее время принимаются меры по оперативному решению вопроса подачи питьевой воды.

    Аким области поручил оперативно и качественно провести восстановительные работы.

    «Главное, чтобы коммунальные предприятия работали в штатном режиме. Также важно особое внимание уделять вопросам продовольственной безопасности. Восстановительные работы должны быть завершены в течение 7-10 дней. Работы на всех объектах должны проводиться одновременно. Важно также поддерживать чистоту в городе», - сказал глава региона.

    Фото: gov.kz
    Жамбылская область Происшествия Акимат
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