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    Электросети западной зоны планируют объединить с ЕЭС РК

    30 Июня 2021, 16:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане разрабатывается предварительное ТЭО (технико-экономическое обоснование) проекта по объединению электрических сетей западной зоны с Единой электроэнергетической системой (ЕЭС) РК. Об этом сообщил министр энергетики РК Нурлан Ногаев входе отчетной встречи перед населением на площадке СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Объединение возможно реализовать путем строительства линии 500 кВ по трем возможным маршрутам: из города Актобе до города Атырау; из города Жезказгана до города Атырау; из Шымкента до села Бейнеу Мангистауской области», - сказал Нурлан Ногаев.

    Министр добавил, что также для усиления электрической сети западной зоны Единой электроэнергетической системы Казахстана начат проект по строительству электросетевых объектов второй цепи существующего транзита 220 кВ Уральская – Правобережная – Индер – Атырау – Кульсары – Тенгиз.

    «Реализация данного мероприятия позволит обеспечить надежным электроснабжением потребителей западных регионов и задействовать потенциал газовой генерации региона в качестве маневренной мощности для регулирования дисбалансов в энергосистеме страны», - пояснил Нурлан Ногаев.

    Глава Минэнерго подчеркнул необходимость усиления электрических сетей в южных регионах страны из-за угрозы аварийных отключений. Для этого, по его словам, потребуется строительство линии электропередачи 500 кВ по направлению ЮКГРЭС-Жамбыл-Шымкент, а также модернизация существующих электрических сетей.

    Автор:

    Серик Сабеков

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